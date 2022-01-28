В Ковдоре будут судить поджигателей двух продуктовых магазинов

Рассмотрение уголовного дела назначено на 3 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ковдорский районный суд поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении двух северян. Они устроили поджог магазин, который причинил ущерба на 2 миллиона рублей.

В мае 2021 года злоумышленники уничтожили товар в магазине «Продукты». Вскоре стороны примирились, поскольку обвиняемые возместили большую часть причиненного ущерба (1,5 миллиона рублей). Тем не менее, прокурор счел прекращение дела невозможным из-за совершения преступления опасным способом. 31 января уголовное дело будут рассматривать.

Также в суд поступило еще одно уголовное дело по обвинению ранее судимого мужчины, который пытался совершить поджог.

- Северянин собирался поджечь стены и двери продуктового магазина «Овощи», заранее облитые горюче-смазочной жидкостью. Однако довести свое преступление до конца не успел, так как пожар потушили работники магазина, - сообщили в пресс-службе суда.

Владельцу торговой точки злоумышленник возместил причиненный ущерб - 100 тысяч рублей, стороны примирились, однако вновь вмешался прокурор и уголовное дело прекращать не стали.

Рассмотрение уголовного дела назначено на 3 февраля.

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