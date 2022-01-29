За сутки в Мурманской области 577 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 29 января 2022 года, за последние сутки 577 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 97 234 человек, количество летальных исходов - 2920 (+6 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+369, всего 46192), Мончегорск (+45, всего 7455), Североморск (+99, всего 8761).

Выздоровели 80 932 северяна, на лечении остается 13 382 пациента.

Почти 60% вновь заболевших подхватили "омикрон".

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