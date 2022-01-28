В Мурманске из пожара в доме на улице Копытова спасли человека

Причина возгорания устанавливается. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 27 января в пятиэтажном доме №34 на улице Копытова в Мурманске произошел серьезный пожар.

- Информация о возгорании поступила на пульт дежурной службы «01» в 18.21. Загорелась одна из квартир, сгорели вещи домашнего обихода, закопчены стены на площади 7 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Из пожара эвакуировали двух человек, одного жильца спасли. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 7 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Напомним: Мурманская прокуратура проводит проверку по факту пожара в доме на улице Беринга. Из девятиэтажки спасли двух человек, семь эвакуировали.

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