На трассе "Кола" у отворотки на Апатиты и Кировск провели освещение

Также северяне ждут, когда светлее станет автоподъезд к Североморску. Фото: Павел Чуфырев
Жители Мурманской области долго ждали, когда участок федеральной трассы "Кола" в районе отворотки на Апатиты и Кировск станет светлее. Здесь часто происходили аварии. И, наконец, работы завершаются.
- Уважаемые жители городов Апатиты и Кировск, поздравляю всех с долгожданным освещением на перекрестке с федеральной трассой "Кола"! Спасибо губернатору, который поддержал в 2019 году этот глобальный и жизненно важный проект не только для наших городов, но и для Мурманской области в целом! - сообщил заместитель главы Апатитов Павел Чуфырев.
Также северяне ждут, когда светлее станет автоподъезд к Североморску.
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