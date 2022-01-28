Суд взыскал с жительницы Полярного 243 тысячи рублей за ДТП пятилетней давности

30 июля 2018 года в Полярном водитель автомобиля Kia не справился с управлением и врезался в забор. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Полярный районный суд взыскал с местной жительницы 243 тысячи рублей за ДТП, случившееся в 2018 году.

30 июля в Полярном водитель автомобиля Kia не справился с управлением и врезался в забор. Часть отлетевшей из-за столкновения ограды задела женщину, которая шла по тротуару. Пострадавшую северянку обслужили амбулаторно.

При проведении проверки выяснилось, что женщина, которая была за рулем иномарки в тот день, не являлась хозяйкой авто. ДТП признали страховым случаем, поэтому в том же году Kia Rio починили на сумму 237 965 рублей.

- Про виновницу ДТП, которая была за рулем чужой машины, вспомнили через несколько лет - 21 ноября 2021 года. В этом время в Полярный районный суд поступил иск от страховщиков, оплативших ремонт иномарки. Это называется суброгация - когда материальный ущерб, который был полностью возмещен выгодоприобретателю, взыскивается с прямого организатора круговых неприятностей, - сообщили в паблике The ZATO.

Полярный районный суд иск страховой компании к жительнице Полярного удовлетворил и взыскал с женщины материальный ущерб в порядке суброгации в размере 237 965 рублей, а также судебные расходы. Всего - 243 612 рублей.

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