За сбитого на федеральной трассе "Кола" лося водитель заплатит 80 тысяч рублей

17 октября 2021 года в Мурманской области на федеральной трассе "Кола" водитель сбил лося.
Фото: Павел КЛОКОВ
17 октября 2021 года в Мурманской области на федеральной трассе "Кола" водитель сбил лося. Животное не выжило, за что автолюбителю пришлось заплатить штраф.
- На момент ДТП гражданско-правовая ответственность владельца автомобиля не была застрахована. В целях устранения нарушений закона природоохранной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании с владельца автотранспортного средства указанного ущерба. Заочным решением Первомайского районного суда иск природоохранного прокурора удовлетворен, ущерб взыскан в доход государства, - сообщили в природоохранной прокуратуре.
Водитель должен заплатить 80 тысяч рублей.
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