В Мурманской области выросла годовая инфляция

В декабре подешевели овощи, медикаменты и древесина, а вот мобильная связь, билеты на самолеты и поезда выросли в цене. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Мурманской области годовая инфляция в декабре 2021 года выросла до 7,17%. В ноябре того же года она составляла 7,07%.

- При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,53%) и России в целом (8,39%). На динамику инфляции в регионе главным образом повлияло увеличение издержек организаций связи и авиаперевозчиков, а также больший, чем годом ранее, рост пассажиропотока в преддверии новогодних каникул, - сообщили в отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В декабре подешевели овощи, медикаменты и древесина, а вот мобильная связь, билеты на самолеты и поезда выросли в цене.

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