Стало известно, как будет выглядеть кафедральный собор в Мурманске

При этом в сети появилась петиция против строительства собора именно на улице Капитана Буркова. Фото: Мурманская епархия

Мурманская епархия надеется, что в 2022 году начнется активная стадия работы над созданием кафедрального собора в Мурманске. Храм-музей в память о павших в Первой мировой войне планируют построить на месте бывшего парка аттракционов на улице Капитана Буркова. Ранее здесь было кладбище интервентов.

Как сообщил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, проект собора уже готов. Как будет выглядеть храм-музей, на своей странице в "ВКонтакте" показал депутат Мурманской областной Думы Евгений Никора.

- Довелось ознакомиться с концепцией собора и хочу сказать, что он должен стать настоящим архитектурным украшением города, его будет прекрасно видно и с площади Пяти Углов и с Кольского залива. Особо подчеркну, что воплощение идеи храма-памятника жертвам Первой мировой войны отвечает задаче единения российского народа на фоне нашей великой истории. И, конечно, очень символично, что официально начало городу Мурманску было положено именно в разгар Первой мировой, тогда же и решили построить собор, начали сбор средств, но доброе начинание так и осталось в планах, - сообщил Евгений Никора.

При этом в сети появилась петиция против строительства собора именно на улице Капитана Буркова.

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