В Мурманске бомжи жестоко убили человека

Убедившись в наступлении смерти потерпевшего, один из обвиняемых покинул место преступления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске будут судить двух бездомных, которые жестокого убили человека. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, им вменяют п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц) и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Одному из обвиняемых 34 года, второму 38.

- 13 января в период с 12.39 до 20.00 в подвале одного из домов на улице Героев Рыбачьего они выпивали, между ранее знакомыми обвиняемыми и потерпевшим произошла ссора. Действуя группой лиц, мужчины умышленно нанесли потерпевшему не менее 5 ударов руками и ногами в область головы, туловища и рук, причинив тупую сочетанную травму тела, которая соответствует медицинскому критерию средней тяжести вреда здоровью, - сообщили в прокуратуре.

Но этого бездомным показалось мало, и они решили убить приятеля. Для этого один взял кирпич и несколько раз ударил свою жертву по голове. А второй 16 раз ударил уже лежавшего без сознания мужчину ножом в шею. Нож он передал второму обвиняемому, и тот также 12 раз всадил его в лицо и грудь. Их собутыльник умер на месте.

Убедившись в наступлении смерти потерпевшего, один из обвиняемых покинул место преступления. Второй остался в подвале. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

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