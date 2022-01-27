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Общество27 января 2022 15:25

Прогноз погоды в Мурманске и области на 28 января 2021 года: до -23 градусов, местами снег

Какая погода будет в Мурманске и области 28 января 2022 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Погода ожидается морозная.

Погода ожидается морозная.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Погода ожидается морозная.

- 28 января будет облачно с прояснениями. Местами снег, изморозь. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13, при прояснениях -18-23 градусов, днем -6-11, местами до -16. Гололедица, местами сильная, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: на берегу Кольского залива нашли светящийся снег. "Искорки" оказались живыми существами.

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