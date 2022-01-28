В феврале из Москвы в Мурманск запустят туристические чартеры

С 18 февраля до середины марта раз в пять дней в Мурманскую область из Москвы будут летать туристические чартеры. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 18 февраля до середины марта раз в пять дней в Мурманскую область из Москвы будут летать туристические чартеры.

Как пояснила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, чартерная программа рассчитана на тех путешественников, которые привыкли получать готовый продукт «под ключ».

- Когда не нужно самостоятельно прорабатывать логистику, выстраивать маршрут, отдельно покупать билеты. Это предложение для людей, которые хотят максимально быстро, удобно, доступно спланировать свою поездку. Ростуризм субсидирует половину стоимости фрахта воздушного судна, за счет чего туроператору удается снизить цену поездок в 2-2,5 раза, – подчеркнула глава Ростуризма.

Программа действует и в обратном направлении, то есть жители тех регионов, куда летают зафрахтованные туроператором самолеты, точно так же смогут выгодно совершить путешествие в Москву.

Такие рейсы будут совершаться в феврале-марте, когда световой день становится все длиннее, но при этом сохраняются шансы поохотиться за северным сиянием.

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