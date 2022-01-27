В Мурманской области сокращают архиерейские богослужения из-за коронавируса

При этом другие службы идут. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Третий день подряд в Мурманской области обновляется антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Из-за этого в регионе постепенно возвращаются ограничения. Коснулись они и православную церковь.

Стоит отметить, что государство не накладывало на РПЦ никаких ограничений, церковь сама решала, как ей жить в эти сложные времена.

- Мы успешно прошли прошлый год, все пики пандемии, вспышек болезни в приходах не было. Этому помогли и организационные меры и благодать божья, которая нейтрализует всякую заразу, - рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. - Сейчас мы видим, что все осложняется, в душе мы ощущаем тревогу. При таком небывалом пике заболеваемости мы принимаем ограничительные меры, например, сокращаем архиерейские службы, которые особенно привлекают прихожан и вызывают большую концентрацию людей в храмах.

При этом другие службы идут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru