Жителей Мурманской области предупреждают о "налоговых" мошенниках

ЦУР Мурманской области предупреждает жителей региона о новом виде мошенничества. Фото: Антон ЗАБИРОВ

ЦУР Мурманской области предупреждает жителей региона о новом виде мошенничества.

- С сайта gosnalogi.ru рассылаются уведомления о якобы существующей налоговой задолженности. Получателям предлагается оплатить задолженность банковской картой, введя ее реквизиты. Таким образом мошенники получают доступ к вашим денежным средствам! ЦУР информирует: сайт gosnalogi.ru является мошенническим. Не регистрируйтесь и не вводите никаких данных, а сообщения, в которых вам предложат оплатить якобы задолженность, игнорируйте , - сообщили в центре.

Напомним: ранее мошенники бросили тень на сайт Госуслуг.

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