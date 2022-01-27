Жительница Мурманска встретила в лесу землеройку

Землеройки - те еще прожоры. Фото: скрин видео vk.com/murmanskgroup

Жительнице Мурманска довелось повстречать в лесу милого маленького зверька - землеройку. Видео с животным опубликовали в паблике "Мурманск".

На ролике видно, как лесной друг всеми силами пытается затащить в свою норку большой кусок хлеба с отрубями, однако у него это не получается. Землеройке пришлось есть его по чуть-чуть.

- Хорошо, когда еды так много, что она не влезает в дом, - написали в комментариях под видео.

Специалисты отмечают, что землеройки жуткие прожоры. Поэтому основное их занятие — это поиск еды. За раз они могут съесть корма в 2-3 раза больше своего собственного веса.

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