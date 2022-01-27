Кафедральный собор в Мурманске хотят построить на месте бывшего парка аттракционов и кладбища

Мурманск - единственный региональный центр без такого храма. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Много лет в нашем регионе остается открытым вопрос со строительством кафедрального собора. Мурманск - единственный региональный центр без такого храма.

- Это нонсенс. Мы очень надеемся, что в этом году выйдем на конкретные шаги по строительству кафедрального собора. И это будет храм-памятник всем погибшим в Первую мировую войну - а это 20 миллионов человек. Еще 55 миллионов были изувечены, - рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. - Решение о его строительстве было принято еще перед революцией, начался сбор средств, был создан комитет. Но потом все остановилось.

Для кафедрального собора в Мурманске долго не могли найти подходящего места. В данный момент с ним почти определились - храм-памятник может появиться на улице Капитана Буркова, где ранее были аттракционы. Место символическое - здесь было также кладбище, где хоронили погибших в Первой мировой войне.

- Это место находится на высоте 80 метров над уровнем моря, собор будет парить над всеми. Я надеюсь, что всем нам хватит мудрости воспринять этот сигнал Божий, - говорит владыка.

По его словам, концепция храма-музея готова, ее надо показать патриарху Кириллу, но мешает текущая ситуация с коронавирусом.

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