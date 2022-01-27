18-летняя жительница Апатитов украла из магазина косметику на 9 тысяч рублей

В отдел полиции Апатитов сообщили о том, что в парфюмерно-косметическом магазине на улице Ленина произошла кража.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В отдел полиции Апатитов сообщили о том, что в парфюмерно-косметическом магазине на улице Ленина произошла кража.
По записям с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что одна из покупательниц, воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдает, похитила товар, спрятав косметику в сумку. Сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей.
- Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали апатитчанку. Безработная 18-летняя девушка уже была не раз судима за подобные преступления. Похищенную косметику она успела продать, а деньги потратить на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Ей грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.
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