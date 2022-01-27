В медсанчасти Снежногорска назвали даты закрытия родильного отделения

Отделение патологии беременных так же приостановит прием пациенток на три недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В медсанчасти №120 в Снежногорске определили даты закрытия родильного отделения для проведения плановой дезинфекции в 2022 году.

- В соответствии с планом работы родильное отделение Снежногорска будет закрыто для дезинфекции на три недели: с 1 по 21 августа. Такие мероприятия проводятся ежегодно для выполнения санитарно-эпидемиологических правил, - сообщили в медсанчасти.

В период «помывки» рожениц будут отправлять в областные медучреждения в Мурманске. Отделение патологии беременных также приостанавливает прием пациенток на этот период.

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