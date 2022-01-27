Жителей Мурманска возмутил поступок северянки возле школы на улице Копытова

Прохожая выкинула мешок с мусором на улице и пошла дальше. Фото: скрин видео vk.com/murmansk.region

В Мурманске на улице Копытова попал на камеры видеонаблюдения дурной поступок северянки. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что ее действия не видят, она выкинула пакет с мусором у тропинки возле школы и как ни в чем не бывало пошла дальше. Видео со случившимся опубликовали в паблике "Регион 51".

Мурманчан такая выходка сильно возмутила.

- Видно, дама не в курсе, что в ее дворе достаточно мусорных баков! Поставить пакет со своим мусором между двумя школами – это уже перебор! Ну, неужели так сложно донести?! Что за люди?! – отметили в паблике.

Почему прохожая не донесла отходы до контейнерной площадки - остается загадкой.

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