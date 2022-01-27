Замена общедомового бойлера в Мурманске: куда обращаться, как заменить за счет бюджета, что делать, если вышел из строя

Когда из строя выходит общедомовой бойлер, это большая проблема. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Когда из строя выходит общедомовой бойлер, это большая проблема. Так как это общедомовое имущество, оплата его замены ложится на плечи жильцов. Можно заплатить сразу всю сумму, как только обнаружила проблема, или сделать это по программе капитального ремонта домов.

С учетом того, что в некоторых домах Мурманской области вопрос с бойлерами решается годами, в правительстве региона приняли решение устанавливать их за счет бюджета.

- В рамках областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы с 1 января 2022 года предусмотрены средства на выполнение работ по замене водоподогревателей, вышедших из строя, в размере 50% стоимости работ по контракту, - сообщили "КП"-Мурманск" в министерстве строительства Мурманской области. - В связи выделением средств из областного бюджета на выполнение работ по замене водоподогревателей в размере 50% стоимости работ по контракту, вносятся изменения в приказ министерства строительства Мурманской области от 16.12.2021 № 659 «О комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», в части необходимости обязательного предоставления документов, об источнике финансового обеспечения в рамках софинансирования планируемых к выполнению работ за счет средств субсидии, совместно с установленным ранее перечнем документов. Информация о внесенных изменениях будет размещена на сайте министерства.

Рассказываем, что делать тем жителям, кто хочет заменить бойлер при такой поддержке.

В первую очередь надо обратиться в комиссию при минстрое, чтобы она оценила необходимость таких работ.

Основаниями для рассмотрения комиссией вопроса об установлении необходимости или ее отсутствия проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (МКД) являются обращения:

1) органа местного самоуправления, органа государственного жилищного надзора; 2) регионального оператора; 3) лица, осуществляющего управление или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, при наличии приложенных к заявлению документов, содержащих информацию о техническом состоянии элементов общего имущества, в отношении которых подано обращение; 4) собственников, обладающих более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов собственников помещений в МКД, что подтверждается соответствующим протоколом решения общего собрания собственников помещений, в обязательном порядке содержащем решения по следующим вопросам: - определение уполномоченного лица на обращение в комиссию; - определение перечня работ и (или) услуг по капитальному ремонту элементов общего имущества в многоквартирном доме и желаемого срока их производства.

Если выносится положительное решение, то определяется, в какой срок будет заменен бойлер.

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