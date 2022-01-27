Стали известны подробности смерти 85-летнего пенсионера из Мурманска

Тело мужчины обнаружили 26 января на железнодорожных путях в районе улицы Александра Невского Фото: Антон ЗАБИРОВ

Следователи Мурманска проводят проверку по факту смерти 85-летнего местного жителя Владимира Коновалова. Тело мужчины обнаружили 26 января на железнодорожных путях в районе улицы Александра Невского. О находке в правоохранительные органы сообщили прохожие.

- Прибывший на место происшествия следователь осмотрел тело. Видимых телесных повреждений, признаков насильственной смерти не обнаружено. Личность погибшего установлена, - старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Следователи опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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