В Мурманской области установлен новый суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область установила новый суточный рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки. По данным на 27 января этот показатель составил 435 человек. Это уже третий день с рекордным максимумом по приросту заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирус в Заполярье подхватили 96 156 человек. Умерли 2 907 (+7 за сутки).

Напомним: количество заболеваний коронавирусом в Мурманской области увеличилось на 58,5%. Почти 40% от числа заболевших подхватили "омикрон".

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