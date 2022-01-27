В Кольском районе задержали браконьера с камчатским крабом почти на 2 миллиона рублей

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: ПУ ЗАР
Сотрудники погрануправления вместе с сотрудниками ГИБДД задержали на 32 километре автодороги Кола – Серебрянские ГЭС браконьера, который перевозил незаконно добытого камчатского краба.
- У мужчины изъяли: автомобиль с прицепом, 267 комплектов конечностей камчатского краба общим весом более 280 килограмм. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам России, составил свыше 1,9 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.
В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море».
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов».
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