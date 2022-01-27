Завершены поиски пропавшего в Мурманске 85-летнего пенсионера

Мужчину нашли мертвым. Фото: vk.com/severspas51

В Мурманске завершились поиски 85-летнего Владимира Коновалова. Мужчина со слуховым аппаратом ушел из дома 25 января и не вернулся.

К сожалению, спустя около суток пенсионера нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "СеверСпас". О том, что стало причиной его смерти, пока не известно.

Напомним: пропавший в Мончегорске 11-летний мальчик ночевал в подъезде. В полиции рассказали подробности случившегося.

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