Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 8:10

В Заозерске ввели режим повышенной готовности из-за нехватки газа

В ЗАТО обнаружили дефицит топлива
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
25 января в ЗАТО Заозерск постановлением № 37 ввели режим повышенной готовности.

25 января в ЗАТО Заозерск постановлением № 37 ввели режим повышенной готовности.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25 января в ЗАТО Заозерск постановлением № 37 ввели режим повышенной готовности.

- Он введен для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО из-за нехватки сжиженного углеводородного газа. Доставка и слив в газораспределительные устройства сжиженного газа осуществляется по мере доставки, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Заозерск.

Напомним: жильцов отдаленного дома в Полярном расселят в течение полугода. Об этом сообщил глава ЗАТО Александровск:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru

0