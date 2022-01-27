В Заозерске ввели режим повышенной готовности из-за нехватки газа

25 января в ЗАТО Заозерск постановлением № 37 ввели режим повышенной готовности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25 января в ЗАТО Заозерск постановлением № 37 ввели режим повышенной готовности.

- Он введен для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО из-за нехватки сжиженного углеводородного газа. Доставка и слив в газораспределительные устройства сжиженного газа осуществляется по мере доставки, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Заозерск.

Напомним: жильцов отдаленного дома в Полярном расселят в течение полугода. Об этом сообщил глава ЗАТО Александровск:

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