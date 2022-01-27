Северный флот проведет масштабные учения в Баренцевом море

Северный флот начинает масштабные учения в Баренцевом море. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Северный флот начинает масштабные учения в Баренцевом море. Их возглавит командующий Северного флота адмирал Александр Моисеев.

Во время учений командованию предстоит оценить уровень подготовки органов военного управления флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению силами и войсками в рамках решения задач по обеспечению военной безопасности в морской экономической деятельности. Кроме того военные намерены проверить слаженность действий тактических групп кораблей, судов и подразделений береговых войск при выполнении совместных учебно-боевых задач и отработаны тактические приемы.

В учениях задействуют фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Иван Грен». Кроме того подводные лодки, суда обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Помимо морских полигонов, ряд учений пройдет на береговых полигонах в Мурманской области.

Всего в учениях планируют задействовать до 1200 человек личного состава и порядка 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения

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