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Общество27 января 2022 7:41

Количество многодетных семей в Мурманской области за 10 лет выросло в 2,5 раза

Сейчас такой статус имеют 8575 семей
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области растет количество многодетных семей.

В Мурманской области растет количество многодетных семей.

Фото: Алексей ФОКИН

В Мурманской области растет количество многодетных семей. Такие данные приводит минтруд региона.

- С начала 2021 года количество многодетных семей увеличилось на 232 и на 1 января 2022 года составило 8575 семей (2020 год – 8343 семьи, 2019 год – 7763 семьи, 2018 год – 7577 семей, 2017 год – 6796 семей, 2016 год – 5 964 семьи, 2015 год – 5 494 семьи, 2014 год – 4 925 семей, 2013 год – 3 987 семей, 2012 год – 3 474 семьи), - сообщили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

Напомним: в регионе непросто обстоит ситуация с земельными участками для многодетных семей.

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