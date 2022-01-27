В Мурманске открыта вакансия с зарплатой в 700 тысяч рублей

При этом средняя предлагаемая зарплата в сфере строительства в Мурманской области составляет 47 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области составляет 51 тысячу рублей. При этом в регионе можно найти вакансии с очень хорошими предложениями.

Так, в Мурманске ищут директора по строительству, ему предлагают от 250 000 до 700 000 рублей.

- Работодатель ждет, что будущий директор по строительству будет работать в компании на полную ставку, то есть полный день. Среди требований к кандидатам у работодателя перечисляются следующие: высшее профильное образование, опыт на руководящей должности не менее 5 лет, опыт одновременного ведения и сдачи нескольких объектов с различной локацией, опыт руководства работами по теплоизоляции на промышленных объектах с использованием пеностекла, успешная реализация проектов (соблюдение бюджетов, сроков), опыт ведения собственного бизнеса (как преимущество), готовность к командировкам на объекты компании (до 6 месяцев) и ненормированному рабочему дню, - сообщает служба hh.ru.

При этом средняя предлагаемая зарплата в сфере строительства в Мурманской области составляет 47 тысяч рублей.

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