Компанию в Мурманске оштрафовали на 150 тысяч рублей за остатки судна в Кольском заливе

Компанию ООО «Феникс» оштрафовали на 150 тысяч рублей за остатки судна «Лиласте» в Кольском заливе. Фото: www.marinetraffic.com

Компанию ООО «Феникс» оштрафовали на 150 тысяч рублей за остатки судна «Лиласте» в Кольском заливе. Они создают угрозу загрязнения акватории.

- По данному факту в отношении юридического лица транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение), - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Напомним: ведомство проводит проверку после столкновения в Баренцевом море двух судов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru