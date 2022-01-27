Компанию в Мурманске оштрафовали на 150 тысяч рублей за остатки судна в Кольском заливе

Компанию ООО «Феникс» оштрафовали на 150 тысяч рублей за остатки судна «Лиласте» в Кольском заливе. Фото: www.marinetraffic.com
Компанию ООО «Феникс» оштрафовали на 150 тысяч рублей за остатки судна «Лиласте» в Кольском заливе. Они создают угрозу загрязнения акватории.
- По данному факту в отношении юридического лица транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение), - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.
Напомним: ведомство проводит проверку после столкновения в Баренцевом море двух судов.
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