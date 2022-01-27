Житель Мончегорска с ножом напал на микрофинансовую организацию

Суд избрал для северянина меру пресечения в виде ареста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель Мончегорска с ножом напал на микрокредитную организацию, чтобы ее ограбить. Как сообщили в УМВД по Мурманской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мужчина ворвался в офис и стал требовать отдать ему все наличные из кассы.

- Однако задуманное злоумышленнику осуществить не удалось. В офисе помимо основного сотрудника находился в это время еще стажер. Общими усилиями они выбили у мужчины нож. Но подозреваемый вырвался и скрылся. Работники вызвали полицию. В ходе специальных мероприятий оперативники уголовного розыска быстро установили и задержали злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Суд избрал для северянина меру пресечения в виде ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru