В Оленегорске 47-летний мужчина жестоко убил свою мать

Сын забил мать до смерти. Фото: СКР Мурманской области

46-летнего жителя Оленегорска заключили под стражу. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Мужчина жил вместе со своей 76-летней матерью на улице Строителей. 21 октября 2020 года они поссорились.

- Мужчина нанес женщине множество ударов руками в голову и туловище, причинив тем травмы, несовместимые с жизнью. Спустя несколько часов он самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину мужчина не отрицает. На данный момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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