Жителей Мурманской области предупреждают о морозе до -27

В Мурманской области похолодает.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Мурманскую область после рекордной оттепели пришли морозы.
- 27-29 января Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -10-16° при прояснениях -20-25°, днем -7-12°, местами до -17°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.
Также в регионе сохраняется гололедица, поэтому северян просят быть внимательными.
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