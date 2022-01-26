Мурманская прокуратура проводит проверку по факту пожара в доме на улице Беринга

На место происшествия для координации действий правоохранителей выехал прокурор Первомайского административного округа. Фото: МЧС по Мурманской области

Прокуратура Мурманской области проводит проверку соблюдения требований законодательства по факту пожара, который произошел в доме № 6 на улице Беринга в Мурманске. Из горящей квартиры спасли двух человек, еще семерых жильцов эвакуировали из здания.

- В настоящее время пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших не имеется. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Первомайского административного округа Юрий Кочевинов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки будет дана правовая оценка обстоятельств произошедшего, при наличии оснований решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru