В Мурманске произошел серьезный пожар в девятиэтажном доме на улице Беринга

Пожар локализован. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

Вечером 26 января вспыхнула квартира в доме № 6 на улице Беринга в Мурманске. Мощные языки пламени вырывались с балкона на шестом этаже. На месте происшествия работают пожарные.

- Сообщение о пожаре поступило в 21.06. На пожаре работают 3 звена ГДЗС (попеременно), 1 ств. Б. Эвакуировано семь человек, спасены двое. В 21.47 - локализация возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Уточняется, что при пожаре никто не пострадал.

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