В Мурманске на железнодорожных путях нашли тело мужчины

Тело нашли на железнодорожных путях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Следователи проводят процессуальную проверку после обнаружения тела мужчины на железнодорожных путях в районе улицы Александра Невского в Мурманске.

- Погибший - мужчина, его личность на данный момент не установлена, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Причина смерти мужчины пока не называется.

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