Паб в Мурманске проверят после жалоб от жильцов дома, где он находится

Прокуратура проверит работу паба Harat's irish pub, который находится в доме № 16 на улице Коминтерна в Мурманске. Фото: Elena Khanyutina

Прокуратура проверит работу паба Harat's irish pub, который находится в доме № 16 на улице Коминтерна в Мурманске.

- Северяне сообщают о высоком уровне шума по ночам. Организована проверка соблюдения жилищного законодательства и СанПиН, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: ведомство также проводит проверку после обрушения ветхого дома на улице Павлова в Мурманске. Фрагменты здания упали на проезжую часть.

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