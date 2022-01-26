Жителя Ломоносова обвиняют в склонении к интиму 10-летней девочки из Мурманска

В отношении 21-летнего жителя Ломоносова возбудили уголовное дело. Мужчину обвиняют в склонении к интиму 10-летней девочки из Мурманска. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отношении 21-летнего жителя Ломоносова возбудили уголовное дело. Мужчину обвиняют в склонении к интиму 10-летней девочки из Мурманска. Она рассказала об этом своему отцу.

- СК Петербурга возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера после того, как коллеги из Мурманска прислали материалы проверки по заявлению местного жителя. Отец узнал от 10-летней дочери о переписке с мужчиной, который склонял ее к сексу по телефону, - пишет "Фонтанка".

Напомним: житель Североморска надругался над своей 13-летней дочерью.

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