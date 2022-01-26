В Мурманской области матрос за самоволку отправится в колонию-поселение

Матрос-контрактник из воинской части №38643 в Спутнике почти два месяца не появлялся на службе, за что получил реальное наказание. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Матрос-контрактник из воинской части №38643 в Спутнике почти два месяца не появлялся на службе, за что получил реальное наказание.

- 17 августа 2021 года он, желая отдохнуть от военной службы без уважительных причин в воинскую часть не прибыл. Вплоть до 15 октября военнослужащий проводил время по своему усмотрению, проживая в Заполярном, Титане, Кировске, Мурманске. Потом он добровольно явился в военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону и заявил о себе, - рассказали в ВСУ по Северному флоту.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 337 УК РФ (неявка в срок без уважительных причин на службу свыше 1 месяца). Заозерский гарнизонный военный суд приговорил матроса к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

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