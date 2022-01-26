В Северодвинске два работника военного предприятия получили ожоги

Оба мужчины получили серьезные ожоги, которые оценили как тяжкий вред здоровью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Северодвинске судили начальника производственного участка № 5/1 жилищно-коммунальной службы № 5 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны Российской Федерации». По его вине два подчиненных 30 мая 2020 года получили серьезные ожоги.

Он дал заступающим на очередную смену работникам поручение загрузить в кунг аварийно-ремонтной машины газовые баллоны, хотя у мужчин допуска к такой работе не было.

- Исправность баллонов с газом, в том числе на предмет утечки, никем проверена не была, в результате чего баллон с пропаном выпускал газ. Около 17 часов 30 мая два работника смены зашли в кунг, и при закрытии входной двери в результате воздействия внешнего источника зажигания произошло воспламенение образовавшейся там внутри газо-паровоздушной смеси, - сообщили в ВСУ Северного флота.

Оба мужчины получили серьезные ожоги, которые оценили как тяжкий вред здоровью.

Начальника мировой судья судебного участка № 10 Северодвинского судебного района Архангельской области приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей. Одновременно судом обращено взыскание на указанную сумму штрафа на подвергнутое в ходе расследования аресту имущество мужчины.

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