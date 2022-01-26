Срок карантина для контактировавших с больным коронавирусом сократили до одной недели

Роспотребнадзор по Мурманской области разъяснил причину изменений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

26 января вступило в силу постановление Роспотребнадзора России о сокращении карантина для тех, кто контактировал с больным коронавирусом. Так, на самоизоляции теперь нужно сидеть всего неделю вместо 14 дней.

Роспотребнадзор по Мурманской области разъяснил причину изменений.

- По информации главного санитарного врача страны Анны Поповой, инкубационный период у людей, заразившихся штаммом «омикрон», составляет от двух до пяти дней. Если раньше самоизолироваться нужно было в течение 14 дней, теперь есть несколько вариантов. Провести дома неделю придется тем, кто вакцинировался или переболел более полугода назад. Тем, кто уже сейчас на самоизоляции, придется соблюдать карантин больше недели – до даты, которая указана в постановлении. А те, кто привился или переболел в течение последних шести месяцев, могут не уходить на карантин при условии, что нет признаков заболевания, - сообщили в оперштабе.

Самих больных эти меры никак не затронут. Они будут находиться на изоляции вплоть до полного выздоровления.

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