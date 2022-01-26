Начались плановые ремонтные работы на уникальном комплексе переработки жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС

С начала эксплуатации комплекса переработки жидких радиоактивных отходов прошло 15 лет. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

В январе 2022 года на Кольской атомной электростанции для проведения плановых ремонтных работ остановлен комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО). С целью восстановления ресурса эксплуатируемого оборудования будет произведен текущий ремонт фильтра мембранной очистки, капитальные ремонты трех емкостей, 14-ти насосов, конденсатора и двух приемных емкостей, а также эксплуатационный контроль 12-ти трубопроводов.

Заместитель главного инженера Кольской АЭС Валерий Кононов отметил, что 7-го февраля, после завершения ремонтной кампании, специалисты приступят к испытаниям и вводу КП ЖРО в работу: «Сроки выполнения ремонтных работ должны быть выдержаны за счет четкой организации работ и применения всех имеющихся средств технического оснащения».

С начала эксплуатации комплекса переработки жидких радиоактивных отходов прошло 15 лет. За это время на Кольской АЭС с использованием технологии ионоселективной очистки выведено из категории «радиоактивные отходы» более 3400 тонн солей. Конечный продукт переработки кубовых остатков – солевой плав рассматривается на АЭС как исходный материал для извлечения борной кислоты и её повторного использования.

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