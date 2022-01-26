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Дом. Семья26 января 2022 12:58

В Мурманске собака год не может выйти из подвала жилого дома

Волонтеры решают, как ей помочь
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Зооволонтеры в Мурманске объединяются, чтобы помочь собаке, которая долгие месяцы находится в плену. Фото: vk.com/dobrye_ruki51

Зооволонтеры в Мурманске объединяются, чтобы помочь собаке, которая долгие месяцы находится в плену. Фото: vk.com/dobrye_ruki51

Зооволонтеры в Мурманске объединяются, чтобы помочь собаке, которая долгие месяцы находится в плену.

- Уже около года в доме на улице Тарана в подвале живет собака. Сама не выходит, кормят ее через маленькую дырку, на улице сама не выживет. Жильцам дома давали контакты человека, кто может помочь ее оттуда достать. Она туда попала щенком и выбраться сама через отверстие не может. Света белого не видит. Собака дичка, попытки выпустить ее не увенчались успехом, - сообщили в группе "Добрые руки" - поддержка бездомных животных".

Желающих помочь просят писать волонтеру Анне.

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