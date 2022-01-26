В Мурманске пропал 85-летний пенсионер в шапке-ушанке

Мужчина носит на правом ухе слуховой аппарат. Фото: vk.com/severspas51

В Мурманске ищут 85-летнего местного жителя Владимира Коновалова. Пенсионер ушел из дома на улица Хлобыстова, 35 25 января, вот уже сутки его местонахождение не известно.

Приметы: плотного телосложения, рост 175 сантиметров.

Был одет в черную тканевую куртку с капюшоном, синие джинсы, черные укороченные сапоги и меховую шапку "ушанку". На правом ухе носит слуховой аппарат. С собой есть ключи от дома.

Всех, кто может помочь с поисками мужчины, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд "СеверСпас": +7 953-757-57-48 (круглосуточно).

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