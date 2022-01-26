К неудачно снесенному дому на улице Павлова в Мурманске приехали сотрудники ГИБДД

В Мурманске к разрушенному дому №21 на улице Павлова для обеспечения безопасности дорожного движения направили сотрудников ГИБДД.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманске к разрушенному дому №21 на улице Павлова для обеспечения безопасности дорожного движения направили сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним: часть ветхого аварийного дома в Больничном городке при сносе обрушилась на проезжую часть, движение там затруднено. По словам очевидцев, стена здания чуть не упала на мимо проезжающий УАЗ.
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