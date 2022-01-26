В Мурманской области подорожали консервы из печени трески, апатитовый концентрат и кобальт

Мурманскстат опубликовал данные об изменении цен на промышленные товары и услуги в регионе за декабрь 2021 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мурманскстат опубликовал данные об изменении цен на промышленные товары и услуги в регионе за декабрь 2021 года. Они выросли в среднем на 2,3%.

В том числе подорожали апатитовый концентрат (на 6,2%), консервы из печени трески (на 38,3%), мягкий сыр (на 23,9), мороженые краб, рыбная печень, рыба, рыбное филе (соответственно на 22,4, 19,4, 6,3, 4,6), печенье (на 14,9), тесто (на 2), мучные кондитерские изделия недлительного хранения (на 1,0%). Также возросли цены на кобальт (на 16,8%), никель (на 4,2%).

А вот дешевле стали железорудный концентрат снизилась (на 2,8%), рыбная кормовая мука (на 2%), пиво (на 1%), алюминий (на 4,6%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru