Рухнувший на дорогу дом в Мурманске оказался частным

Последствия ЧП еще не устранили, проезд на Павлова затруднен. Фото: Скриншот видео

Днем 26 января в Больничном городке Мурманска произошло ЧП: во время снова часть деревянного дома на улице Павлова упала на дорогу. Очевидцы сообщили, что чудом не задело проезжавшие машины.

- Это частный дом, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации Мурманска.

Последствия ЧП еще не устранили, проезд на Павлова затруднен. Транспортный поток организуют сотрудники УГИБДД.

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