В Ревде оборудуют новую лыжную трассу

В министерстве градостроительства Мурманской области рассказали о проектах благоустройства, которые реализуют в 2022 году по инициативе северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В министерстве градостроительства Мурманской области рассказали о проектах благоустройства, которые реализуют в 2022 году по инициативе северян.

Так, в Ревде спланируют и отсыплют лыжную трассу. Такое предложение поступило от любителей зимних видов спорта.

В Туломе обновят материально-техническую базу местного Дома культуры, в Ловозере обустроят въездную группу, закупят ростовые куклы и яркие костюмы для культурно-массовых мероприятий в ДК.

В ЗАТО Александровск появится праздничная иллюминация, а в ЗАТО Заозерск станет светлее и безопаснее – на улице Колышкина установят светодиодные консоли на столбы освещения.

Всего по итогам конкурса в рамках программы «Формирование современной городской среды Мурманской области» поддержку из областного бюджета получат 44 проекта на сумму 33,6 миллиона рублей.

С полным списком муниципальных проектов, получивших поддержку в 2022 году, можно ознакомиться на сайте министерства.

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