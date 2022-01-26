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Здоровье26 января 2022 11:30

Количество заболеваний коронавирусом в Мурманской области увеличилось на 58,5 %

Почти 40% от числа заболевших подхватили "омикрон"
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области ухудшается ситуация с коронавирусом.

В Мурманской области ухудшается ситуация с коронавирусом.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области ухудшается ситуация с коронавирусом. Второй день поднял обновляется антирекорд по числу заболевших за сутки.

- Количество заболеваний коронавирусом увеличилось на 58,5 % за минувшую неделю. Нагрузка на первичное звено здравоохранения значительно возросла. Число обращений пациентов с признаками ОРВИ в поликлиники областного центра, включая вызовы врача на дом, увеличилось до 600-1000 в сутки, - сообщили в оперштабе по Мурманской области.

Напомним: из-за роста числа заболевших в регионе отменили профосмотры и диспансеризацию.

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