В Мурманской области приостановлены профосмотры и диспансеризация

В Мурманской области второй день подряд обновляется антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области второй день подряд обновляется антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Из-за этого в регионе вводятся новые ограничения.

- Для того, чтобы более качественно оказывать помощь заболевшим, временно приостанавливаются профосмотры детей и взрослых, диспансеризация, в том числе и углубленная для переболевших COVID-19. Это позволит освободить медработников для помощи пациентам с ОРВИ и ковидом, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу Мурманской области.

Прочитать об углубленной диспансеризации можно здесь.

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