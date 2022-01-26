В Мурманской области приостановлены профосмотры и диспансеризация

В Мурманской области второй день подряд обновляется антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Мурманской области второй день подряд обновляется антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Из-за этого в регионе вводятся новые ограничения.
- Для того, чтобы более качественно оказывать помощь заболевшим, временно приостанавливаются профосмотры детей и взрослых, диспансеризация, в том числе и углубленная для переболевших COVID-19. Это позволит освободить медработников для помощи пациентам с ОРВИ и ковидом, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу Мурманской области.
Прочитать об углубленной диспансеризации можно здесь.
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