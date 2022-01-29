Совет психолога: Как реагировать на звонки из стоматологий, салонов красоты и банков

Подвергайте сомнению все, что бы вам не говорил входящий абонент, и удача будет на вашей стороне. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сложно найти человека, которому бы хоть раз не позвонили из какого-нибудь салона красоты или банка и не предложили прийти на бесплатную процедуру. За такие процедуры обычно действительно денег не берут, но зато обязательно найдут много проблем с зубами, кожей, волосами и т.д. и будут уговаривать взять большой кредит.

Еще одна опасность - когда вам звонят якобы из банков и рассказывают, что ваши деньги пытаются украсть. Или же звонят настоящие банковские сотрудники и предлагают кредиты.

Прочитать, как корреспондент "КП"-Мурманск" проверяла такие салоны красоты и стоматологии, можно здесь.

Мы спросили психолога, руководителя ОЦ "Ежедневная психология" Екатерину Вашакидзе, как защитить себя от навязчивых звонков и не поддаться на такие уловки:

- Неожиданный звонок с неизвестного номера, и принимающий его абонент отправляется на несколько секунд в ситуацию неопределенности. Кто-то в ней испытывает интерес, кто-то - страх или ожидание какой-то тревожной информации. Первым легче: они готовы противостоять манипуляции оператора сall-центра и даже способны подвергнуть его личному воздействию и сарказму. Со вторыми дела обстоят иначе: в своем волнении они не могут прекратить разговор по собственной инициативе, тем самым попадая под влияние входящей информации.

Как правило, звонящий хорошо знает психологию человека, но не имеет достоверной о нем информации. Защититься от негативного воздействия можно путем закидывания оператора вопросами или, напротив, избегания ответов. Хорошо помогает прием «отложенного звонка», когда под любым предлогом вы откладываете продолжение диалога, например, молоко убежало, руки надо срочно вымыть, а лучше вообще прекратить его.

Если так случилось, что вы все-таки попали под влияние звонящего человека, обязательно запишите его данные (фамилию, имя, отчество), а также название организации, которую он представляет. Если речь идет о представителе банка, спрашивайте, с кем из сотрудников и в каком отделении банка, по какому адресу вы сможете обсудить предлагаемый вопрос при личной встрече. Ориентируйтесь только на официальные офисы банков. Знайте, что настоящий банковский сотрудник для решения актуального вопроса сам пригласит вас на официальную встречу и никогда не попросит в СМС перезвонить по указанному номеру.

Предлагают бесплатно получить любую медицинскую услугу в немедицинской или не государственной организации? Помните: бесплатного сыра не бывает даже в мышеловке! Тут можно смело отвечать коротким отказом: «Спасибо, нет». Хорошо помогает прекратить поток входящих звонков информация о том, что вы проживаете в другом регионе.

В целом же в лапы мошенников попадают эмоционально уязвимые люди. Так, например, человек, который два раза в год посещает врача-стоматолога с целью профилактики и необходимого лечения не соблазнится бесплатным приемом аналогичного доктора в частной компании. Человек с установкой справляться своими средствами не станет общаться по предложению взять самый выгодный в мире кредит по телефону с неизвестным абонентом. Законопослушный гражданин не станет пугаться финансовой проверки и уверен в том, что его вклады защищены и не требуют дополнительных инвестиций. Знайте: гармоничные отношения в семье, кроме всего прочего, - это еще и защита от мошенников. Обсуждая с близкими содержание телефонного звонка, вы скорее выйдете из-под негативного воздействия звонившего.

Дополнительной защитой может стать установка автоматического определения номера - оно подскажет вам, что, возможно, звонят мошенники.

Подвергайте сомнению все, что бы вам ни говорил входящий абонент, и удача будет на вашей стороне!

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