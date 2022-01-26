В Мурманске стена снесенного дома в Больничном городке рухнула на дорогу

Фото: скин видео vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске неудачно снесли ветхий аварийный дом №21 на улице Павлова. В паблике "Мурманск ДТП ЧП" опубликовали видео, на котором видно, что куски разрушенного здания упали на проезжую часть.

- Стена упала на дорогу и чуть не убила людей на УАЗе. Они чудом увернулись, а на дороге не организовано ограничение проезда, - поделился в комментариях к посту очевидец произошедшего Павел Головчук.

По данному факту "КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в прокуратуру Мурманской области.

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